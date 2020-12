Tonali: il centrocampista cresce, ma c’è un’incognita tattica | Milan News

Ultime Notizie Milan News: tocca nuovamente a Tonali

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan, dopo aver giocato contro Lille e Fiorentina, dovrebbe partire titolare anche nella partita di domani contro il Celtic. Ismael Bennacer ha recuperato dal fastidio agli adduttori, ma l’algerino con ogni probabilità partirà dal primo minuto contro la Sampdoria.

Un’altra occasione dunque per Tonali, che ha mostrato dei segnali di crescita. Secondo il quotidiano torinese, però, c’è sempre un problema dal punto di vista tattico. L’ex giocatore nel Brescia era abituato a giocare vertice basso in un centrocampo a tre, cosa che gli permetteva di esprimere al meglio le sue qualità. Il Milan, invece, ha virato sul 4-2-3-1, dunque Tonali sta lavorando per diventare più incisivo anche in questo sistema di gioco. Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il nuovo difensore >>>