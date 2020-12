Tonali e la lettere a Santa Lucia: “Mi ha ascoltato dandomi tutto il Milan”

Tonali e la lettera a Santa Lucia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’. Queste le sue parole sulla famosa lettera a Santa Lucia scritta quando era piccolo: “La lettera sicuramente la farò come ogni anno. La dovrei già fare adesso, in questi giorni. Quello che scrivo non lo so, ma Santa Lucia mi ha già ascoltato. Mi ha dato tutto il Milan, quindi quest’anno non pretendo tanto da lei”.

