Tonali e Bennacer: la staffetta funziona. Pioli ha il doppio play | News

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sulla staffetta nel Milan tra Ismael Bennacer e Sandro Tonali

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul centrocampo del Milan. In particolar modo su Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Considerando che Franck Kessie è inamovibile, l'algerino e l'italiano possono essere considerati in questo momento alternativi. Sia Bennacer e sia Tonali sono rimasti come sospesi: insieme avrebbero dovuto alzare la qualità del centrocampo, ma invece le cose sono andate in maniera diversa in questa stagione.