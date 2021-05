Tomori, stacco da record: superato CR7, ma nessuno ne parla: il dato

Gol strepitoso quello di Fikayo Tomori contro la Juventus. Supera Cristiano Ronaldo con uno stacco da record: ecco i numeri

Una serata da sogno quella del Milan contro la Juventus. I rossoneri hanno conquistato tre punti pesantissimi in ottica Champions League, obiettivo che sarebbe fondamentale per la crescita dal club dal punto di vista economico e non solo. Tra i protagonisti del match c'è sicuramente Fikayo Tomori, autore di una prestazione praticamente perfetta condita anche dal suo primo con con la maglia del Diavolo. Uno stacco di testa perentorio con cui ha sovrastato Giorgio Chiellini che avrebbe registrato anche un nuovo record per la Serie A. L'inglese, infatti, avrebbe raggiunto l'altezza di 263 cm, superando il precedente primato di Cristiano Ronaldo, fermatosi a 254 cm. Difficile dire perché l'ex Chelsea non abbia i riflettori puntati addosso come successo al collega portoghese in occasione del colpo di testa contro la Sampdoria... Concorrenza inglese per un obiettivo di mercato del Milan: si tratta di un difensore