Tognazzi: “Il Milan cerca una continuità che manca dal 2013”

MILAN NEWS – Gianmarco Tognazzi, attore e grande tifoso del Milan, non le ha mandate a dire alla sua squadra de cuore. Ecco la sua critica arrivata dagli studi di ‘Sky Sport’: “Mi spiace dirlo, ma il Milan ragiona da sette anni sul futuro. Per vincere serve continuità ed è quella che i rossoneri non stanno avendo dal 2013. Inoltre, sono state fatte delle scelte sbagliate”.

