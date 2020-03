Tifoso cileno per Milan-Genoa, il club rossonero lo ringrazia così

NEWS MILAN – In questi ultimi giorni ha avuto molto risalto la storia di un tifoso del Milan, che, dal Cile, aveva viaggiato per assistere a Milan-Genoa, gara di campionato rinviata per l’emergenza coronavirus. La foto del tifoso a Milano ha fatto il giro dei social, e il club rossonero ha deciso di premiarlo con un ingresso speciale a Casa Milan, accompagnato da Daniele Massaro.

Il cileno, che avrà anche la possibilità di assistere alla prossima gara disputata dal Milan a San Siro, ha ricevuto una maglia autografata di Davide Calabria, che aveva commentato così sui social l’incredibile storia: “Ciao David, la tua storia è pazzesca e merita un pensiero da parte mia. Un piccolo gesto che spero ti faccia piacere, nell’attesa un giorno di poterti avere ospite a Milanello! Forza Milan”.

