Tifosi Fiorentina contro Vlahovic, ultrà Juventus: “Non contate un ca..o”

Battaglia tra i tifosi della Fiorentina e quelli della Juventus dopo il trasferimento di Dusan Vlahovic. Lo striscione degli ultrà bianconeri

Il passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus ha fatto sicuramente discutere. I tifosi viola non l'hanno presa bene e hanno mostrato il loro disappunto con alcuni striscioni apparsi nei giorni scorsi. Gli ultrà dei bianconeri non sono rimasti a guardare e hanno esposto questo striscione davanti allo stadio 'Artemio Franchi': "Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un c....o!. Viola m...a". Uno striscione a firma 'Vikings', tifo organizzato bianconero, immediatamente rimosso dalla Digos.