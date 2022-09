Thiago Silva, l’amico ritrovato: in tanti continuano ad ispirarsi a lui

Il match tra Chelsea e Milan in programma a Londra il prossimo 5 ottobre sarà l'occasione per ritrovare Thiago Silva

Eh sì, perché il prossimo 5 ottobre allo Stamford Bridge di Londra si ritroveranno di fronte Chelsea e Milan per la terza giornata valida per il Gruppo E della fase a gironi di Champions League. Un difensore, Thiago Silva, che sta mantenendo un buon livello di gioco nonostante l'età ed al quale in molti confessano di ispirarsi. Solo negli ultimi giorni infatti sono stati dello stesso avviso sia il rossonero Pierre Kalulu che l'orobico Giorgio Scalvini. Così il primo ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Non ho idoli ma mi ispiro a Thiago Silva"; così invece il secondo sempre ai microfoni della rosea: "Quando ero bambino mi piaceva molto Thiago Silva, cerco di ispirarmi a lui". Ci rivedremo presto caro Thiago... Le parole di ANDRIY SHEVCHENKO a Milan Tv >>>