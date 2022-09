Shevchenko: “Ringrazio tifosi e Fondazione Milan. Che bello vincere lo Scudetto”

Presente oggi a Casa Milan per l'evento "Ac Milan for Peace", l'ex attaccante del Milan , Andriy Shevchenko ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan Tv per ringraziare Fondazione Milan del supporto, ma non solo. Non sono mancate infatti alcune sue emozionanti dichiarazioni sullo Scudetto conquistato dai rossoneri la scorsa stagione.

Sull'evento: "Insieme al Comune di Milano abbiamo realizzato un bellissimo progetto per aiutare i rifugiati ucraini, ringrazio Fondazione Milan per il supporto dato all'Ucraina in questi tempi di guerra così come ringrazio tutti i tifosi del Milan che hanno partecipato alla raccolta fondi. Il mondo dello sport ha risposto non solo a parole ma con i fatti. Qualche settimana fa ho chiesto al sindaco di Irpin come poter aiutare la città, lui mi ha risposto con lo stadio perché va data ai bambini la possibilità di giocare e fare sport. Quando ero bambino era lì che andavo a giocare. Il progetto che stiamo portando avanti con Fondazione Milan mi ricorda la finale di Manchester, uno dei momenti più belli e speciali sia per me che per i milanisti, ringrazio di cuore tutti quelli che hanno comprato questa maglia".