Theo Hernandez, secondo gol più veloce in una semifinale

Uno dei due gol decisivi per il passaggio della Francia in finale ai Mondiali lo ha segnato Theo Hernandez, terzino classe 1997 del Milan, che ha raggiunto un altro grande risultato. La sua rete, infatti, è la seconda più veloce messa a segno in una semifinale dal 1958. La rete del terzino rossonero è arrivata quando il cronometro segnava 04:39. L'unico a essere stato più veloce è Vavà per il Brasile, proprio contro i francesi, che aveva segnato dopo solo due minuti di gioco. Theo Hernandez, comunque, resterà ancora di più nella storia di questa competizione. Non male per essere la prima partecipazione.