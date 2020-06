Theo Hernandez, relax sul suo yacht: Suso lo prende in giro così…

MILAN NEWS – Dopo una settimana di duro allenamento, il Milan ha concesso la domenica libera ai propri calciatori. Theo Hernandez ha deciso di trascorrere il meritato riposo sul suo yacht, nei pressi di Capri. Attraverso il proprio profilo Instagram, il francese ha postato una foto in cui mostra fiero i suoi addominali, mettendosi in posa e a disposizione della telecamera. Oltre all’immancabile commento del fratello Lucas, è spuntato anche quello di Jesus Suso. L’esterno d’attacco ora al Siviglia ha preso in giro il suo ex compagno commentando: “Photoshop mucho“, ironizzando sul fatto che il suo fisico non sia effettivamente così. Chi dei due avrà ragione?