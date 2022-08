Theo Hernandez da Pallone d’Oro per Pioli e quel retroscena sul Chelsea

Theo Hernandez è, senza ombra di dubbio, tra i più forti terzini al mondo. Da Pallone d'Oro secondo Pioli. Il tecnico rossonero lo ha esaltato in conferenza, parlando anche del prestigioso premio, che non vede tra i 30 candidati il mancino francese. Una crescita impressionante da quando Paolo Maldini lo convinse a firmare per il Milan con un viaggio in terra spagnola.

In giro ce ne sono pochi come lui e, oltre a Pioli, di questo ne sono convinti in parecchi. Un investimento da 20 milioni di euro per portarlo in rossonero. Una cifra irrisoria per Theo Hernandez, visti i prezzi che girano al giorno d'oggi nel calcio. Il francese ha trovato l'ambiente perfetto per crescere al meglio ed esplodere, mettendo in mostra tutto il talento che aveva tenuto abbastanza nascosto negli anni al Real Madrid. Maldini, come spesso gli capita, ci ha visto lungo. E se la mancata presenza di Theo Hernandez tra i candidati al Pallone d'Oro 2022 fa rumore, lo fa ancor di più un'indiscrezione che coinvolge il Chelsea.