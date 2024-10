THEO HERNANDEZ e le ULTIME NOVITÀ: SONO ARRABBIATO! MILAN allo sbaraglio!

Theo Hernandez rinnoverà con il Milan? Quali novità ci sono in merito? Ecco il punto della situazione nel video del nostro Stefano Bressi

Negli ultimi giorni uno dei temi più caldi in casa Milan è quello relativo a Theo Hernandez, con le parole del suo agente a 'TeleLombardia' in merito al possibile rinnovo del contratto. Quali novità ci sono in merito? Ecco il punto della situazione nel video pubblicato dal nostro Stefano Bressi.