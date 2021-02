Theo Hernandez: “Hakimi giocatore incredibile, ma in campo saremo nemici”

Theo Hernandez e il duello con Hakimi

Il terzino del Milan Theo Hernandez ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN: queste le sue dichiarazioni sull’amico Achraf Hakimi in vista del derby di Milano in programma domenica pomeriggio a San Siro.

“A Milano tutti i derby sono importanti ma è vero che questo lo sarà forse di più. Non pensavo che ci avrebbero lasciato andare via dal Real Madrid così facilmente ma se non giochi devi fare le tue scelte. Hakimi è un giocatore incredibile, lo conosco personalmente, è un bravo ragazzo e un amico. Non gli dirò nulla, in campo siamo tutti nemici (ride, ndr.). Mi aspetto una partita dura ed intensa ma penso che faremo una bella partita. Avversari? Non temo nessun e nemmeno i miei compagni hanno paura. Faremo il nostro gioco per vincere. Un fulmine sulla fascia? Quando parto nella mia testa c’è l’idea di andare a fare gol (sorride, ndr.)”.

