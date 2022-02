Theo Hernandez a rischio denuncia: il suo pitbull uccide un cagnolino

Guai in vista per Theo Hernandez, ma stavolta il calcio non c'entra nulla. Il suo pitbull, infatti, ha ucciso un cane di piccola taglia

Renato Panno

Episodio increscioso extra-campo per Theo Hernandez. Stando a quanto riferisce 'La Provincia di Como' il suo pitbull ha aggredito mortalmente un pinscher di piccola taglia a Guanzate, laddove il terzino del Milan risiede con la compagna Zoe Cristofoli. Il cane sarebbe fuggito dalla villa di Theo approfittando del cancello aperto per andare in strada e scatenare la sua furia verso il malcapitato cagnolino.

La proprietaria del pinscher ha cercato di evitare l'assalto, ma il cane di Theo l'ha trascinata a terra, mordendole la giacca. Il numero 19 rossonero ora potrebbe rischiare una denuncia per negligenza nella custodia di un cane senza guinzaglio e museruola che si è dimostrato pericoloso. Occasione di mercato per il Milan: l'attaccante del futuro arriva dal Liverpool a zero?

