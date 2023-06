‘The Beautiful Game’, evento benefico: in campo anche Ronaldinho e Dida

'The Beautiful Game' l'evento organizzato anche dall'ex Milan Ronaldinho. In campo anche l'ex portiere rossonero Dida

'The Beautiful Game' , un evento benefico di calcio tra celebrità organizzato dalle icone del calcio brasiliano Ronaldinho ex vincitore del Pallone D'oro che ha giocato col Barcellona e il Milan e Roberto Carlos stella del Real Madrid e ex giocatore dell'Inter. L'evento sarà trasmesso anche su DAZN , in lingua originale, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno alle ore 01.30.

Dopo il successo ottenuto nel 2022 nel sud della Florida, l'appuntamento per quest'anno è all'Exploria Stadium di Orlando. In campo leggende brasiliane del passato e giocatori del presente. Oltre a Dinho, sarà presente anche l'ex Milan Dida. Fra gli altri Dybala, Vinicius Jr, Joao Felix eRonaldo. Un evento da non perdere per tutti gli amanti del calcio e i nostalgici del mondo del pallone.