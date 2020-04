Terim è guarito, non è più positivo al coronavirus

NEWS MILAN – Lo scorso 23 marzo Fatih Terim era risultato positivo al coronavirus. Quasi un mese dopo, l’ex allenatore del Milan è guarito. L’annuncio del turco è arrivato su Instagram, tramite una diretta.

Siamo lieti che l'ex tecnico rossonero sia guarito. Tre settimane di convalescenza in ospedale, ora finalmente un bel sospiro di sollievo per Terim e la sua famiglia. Intanto, sempre in tema CoVid-19, si lavora alla ripresa. Il CONI e la FIFA però sono contrari: leggete cosa dice Cellino