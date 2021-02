Tecca sul Milan: “L’obiettivo della settimana è il derby” | News

Tecca: “L’obiettivo del Milan è il derby”

Massimo Tecca, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Milan. "Contro la Stella Rossa scenderanno in campo i tre nuovi rinforzi del mercato di gennaio e dovranno dimostrare la bontà degli investimenti. Mandzukic per esperienza e carisma dovrà dare qualcosa di più ad un Milan in difficoltà contro le squadre che pressano tanto. Mandzukic è un calciatore da cui il Milan si aspetta tanto e di cui ha bisogno sin da subito. La formazione con la Stella Rossa lascia intendere come l'obiettivo principale della settimana sarà il derby".