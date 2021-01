Tecca: “Kalulu sembra al Milan da una vita, che sorpresa!” / News

Milan, Tecca su Kalulu e non solo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Tecca, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato del Milan e in particolare di Pierre Kalulu, difensore classe 2000. Questo il suo pensiero: "Nel Milan tutti sanno quello che devono fare. L'ultima sorpresa è stata quella di Kalulu, che ha fatto il suo come se fosse stato al Milan da un vita. I rossoneri, rispetto alla Juventus, hanno ritmi più elevati".