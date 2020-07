Tanti auguri di buon compleanno a Duarte: gli auguri social del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi in casa Milan ricorre il compleanno di Léo Duarte.

Il centrale difensivo brasiliano, nato a Mococa, compie 24 anni. Per Duarte, arrivato al Milan un anno fa, non una stagione positiva quella che sta vivendo. Sole 5 presenze con meno di 400 minuti totali disputati. Per il classe 1996, la permanenza al Milan per la prossima stagione è in dubbio. Si parla con insistenza di una cessione in prestito. La redazione di PianetaMilan augura a Duarte un buon compleanno oltre che una pronta guarigione dai problemi fisici che lo tormentano da diversi mesi.

Oggi è anche il compleanno di un altro difensore centrale che ha vestito la maglia del Milan per 2 stagioni circa 15 anni fa. Continua a leggere per scoprire di chi si tratta >>

