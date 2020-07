Milan, compie oggi 48 anni il roccioso difensore Jaap Stam

MILAN NEWS – Jaap Stam, ex difensore centrale anche del Milan, compie oggi 48 anni.

L’olandese, ha giocato con i rossoneri per 2 stagioni (2004/2005 e 2005/2006) collezionando in totale 65 presenze e segnando anche 2 reti. Con il Milan, complice un po’ di sfortuna (vedi la finale di Champions League persa contro il Liverpool nel 2005), ha vinto solamente una Supercoppa italiana proprio contro la sua ex squadra. A giugno 2006, Stamp tornò all’Ajax per motivi di famiglia. Attualmente è l’allenatore del Cincinnati, squadra del campionato americano che milita nella MLS.

