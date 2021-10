Tancredi (ass. urbanistica Milano): “Nuovo stadio? Ad oggi c’è uno studio”

Giancarlo Tancredi, neoassessore all’Urbanistica di Milano, ha parlato del nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire

Giancarlo Tancredi, neoassessore all'Urbanistica di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera. In primo ovviamente il nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire: "Se e quando ci sarà una decisione che al momento non c'è ci aspettiamo un progetto di altissimo livello. Ad oggi c'è uno studio, non un progetto. Mi interessa una visione complessiva e la riqualificazione di una zona dove ci sono molte realtà diverse".