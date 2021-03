Tacchinardi: “Milan ancora in lotta per lo scudetto. Non è Ibra-dipendente”

Il Milan e l’obiettivo scudetto

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus tra le altre, ha parlato del match del Milan contro la Roma e dell’obiettivo scudetto. Le dichiarazioni alla trasmissione ‘Pressing’, in onda sulle reti ‘Mediaset’: “Ho visto un ottimo Milan, in un momento delicato e con pressione dopo la vittoria importante dell’Inter. Grande personalità, ha dimostrato di non essere Ibra-dipendente ed è ancora in lotta per lo scudetto. Avesse perso sarebbe stata una mazzata definitiva”. Il sogno di mercato Haaland è sfumato per il Milan? L’offerta degli inglesi >>>