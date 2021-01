Tacchinardi: “Mandzukic al Milan? Sarebbe una ferita al cuore” / News

Milan, Tacchinardi su Mandzukic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del possibile passaggio di Mario Mandzukic al Milan. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb' da 'cuore bianconero': "Mandzukic? Vederlo indossare la maglia del Milan è una ferita al cuore. Perché è andato via dalla Juve? Ha sempre dato l'anima per quella maglia, ha sempre fatto gol pesanti e giocato in tutti i ruoli. E' stato importante anche a livello di spogliatoio. Al Milan farà bene, perché è forte e ha personalità".