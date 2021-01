Szoboszlai: “Mi volevano in molti, vi spiego perché ho scelto il Lipsia”

Le parole di Szoboszlai

Dominik Szoboszlai, vecchio obiettivo del Milan, ha parlato della scelta Lipsia. Ecco le sue dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Sono fortunato, molte squadre erano interessate e ho avuto la possibilità di scegliere. Ho preso la decisione migliore per il mio futuro e ho avuto colloqui con il mister e il ds Knoche. Mi hanno convinto loro. A Salisburgo lo stile di gioco era simile, quindi spero che non ci voglia molto tempo per integrarmi e giocare. Darò tutto per essere titolare il più rapidamente possibile, posso essere impiegato in diverse posizioni. Posso giocare come mediano, mezzala, trequartista o attaccante. L'obiettivo è qualificarsi alla Champions League. Il paragone con Puskas? Mi onora, da bambino era il mio modello. Ma io voglio essere solo Dominik Szoboszlai per i bambini ungheresi, non il nuovo Puskas".