Svizzera, ecco i convocati per le amichevoli: c’è il rossonero Okafor

Ufficializzati i convocati della Svizzera per le amichevoli di settembre, presente anche l'attaccante del Milan, Noah Okafor

Attraverso il proprio profilo Twitter, la Svizzera ha pubblicato la lista dei giocatori convocati per le due amichevoli di settembre contro Kosovo e Andorra . Fra i giocatori selezionati dal ct Murat Yakin spunta anche il nuovo giocatore del Milan , Noah Okafor . Ecco l'elenco completo dei giocatori convocati dalla nazionale svizzera.

