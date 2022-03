Svezia, il ct Andersson: “Ibrahimovic vuole far parte di questa squadra”

Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto

Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto: "Ha lottato con alcuni infortuni ma sta tornando. In primo luogo, non lo considero un giocatore titolare per 90 minuti, ma nelle nostre conversazioni è stato molto chiaro che Zlatan vuole far parte di questa squadra. Con le sue migliori qualità sul campo e le qualità di leadership di routine e fuori dal campo aiuterà la squadra". Milan, i tre bomber su cui si punta per l'attacco: le ultime news di mercato >>>