Svezia, il comunicato: “Non giocheremo i playoff contro la Russia” | News

Attraverso un comunicato ufficiale, la Svezia di Zlatan Ibrahimovic ha annunciato che non giocherà i playoff contro la Russia

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Svezia ha annunciato che non disputerà i playoff contro la Russia. Ecco, di seguito, la nota: "Il consiglio della Federcalcio svedese ha deciso che la nazionale maschile svedese non giocherà una possibile partita di playoff contro la Russia, indipendentemente da dove si giocherà la partita. Il Consiglio federale esorta inoltre la FIFA a cancellare gli spareggi di marzo a cui partecipa la Russia". Milan, 30 milioni per un top player: le ultime news di mercato >>>