Svezia, Granqvist: “Ibrahimovic ancora al top, porterà tanta qualità”

Andreas Granqvist, capitano della nazionale svedese, ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Tutti sanno che Zlatan è un giocatore di qualità. Ha fatto tanto per il calcio svedese e al Milan sta dimostrando di essere ancora al top. Perciò quando ha deciso di tornare e ha parlato con il CT, che poi lo ha convocato, è stata una situazione interessante. Ieri l'ho incontrato in hotel e non c'è stato alcun problema. È stato come se l'avessi visto ieri per l'ultima volta. Abbiamo giocato insieme un paio di anni fa, porterà tanta qualità e rispetto da parte degli avversari. Non vediamo l'ora di averlo in squadra. Abbiamo giocatori esperti e giovani che stanno crescendo, speriamo che questo mix funzioni e che porti buoni risultati durante le qualificazioni e all'Europeo".