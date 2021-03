Svezia-Estonia 1-0, Ibrahimovic in panchina per 90 minuti / News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non è sceso in campo nel match contro l'Estonia con la nazionale svedese

Zlatan Ibrahimovic si risparmia per il Milan. Dopo aver disputato due partite consecutive con la sua Svezia, l'attaccante rossonero è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nell'amichevole contro l'Estonia. Una decisione presa, molto probabilmente, per recuperare più energie possibili in vista dell'impegno in campionato contro la Sampdoria. L'esperto di mercato Di Marzio conferma i contatti tra il Milan e Ilicic: le ultime