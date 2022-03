Svezia, convocato Ibrahimovic per i playoff dei Mondiali in Qatar

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, convocato dalla Svezia del C.T. Janne Andersson per la partita contro la Repubblica Ceca

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , è stato convocato dalla Svezia per la partita contro la Repubblica Ceca , in programma giovedì 24 marzo , alle ore 20:45 , alla 'Friends Arena' di Solna .

L'incontro, come noto, è valido per i playoff dei Mondiali in Qatar. Chi vincerà, incontrerà la Polonia, già in finale per la squalifica della Russia, la settimana seguente. Ecco, qui di seguito, l'elenco dei convocati del C.T. scandinavo, Janne Andersson.