Svanberg su Ibrahimovic: “Gli chiederò: ‘Perché non sei venuto a Bologna?'”

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, ha parlato del compagno di nazionale Zlatan Ibrahimovic. Ecco la sua richiesta

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, è finito nel mirino del Milan da qualche mese. Un giocatore interessante che rientra nei parametri rossoneri. Lo svedese, ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', ha parlato del compagno di nazionale Zlatan Ibrahimovic e di una curiosità da togliersi nei suoi confronti. Queste le dichiarazioni: "Come lui non c'è nessuno. Adesso che ce l'ho qui, in nazionale, una delle prime cose che gli chiederò è 'Perché non sei venuto a Bologna? Ti saresti trovato bene...'. Peccato". Ecco tutta la verità sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma