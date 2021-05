SuperLega, progetto ancora vivo e false rinunce: la notizia dalla Spagna

Attenzione alle ultime notizie sul tanto discusso progetto SuperLega. Tutto ancora in piedi? Ecco l'indiscrezione dalla Spagna

Il progetto SuperLega è totalmente archiviato? Macché. In mezzo alle resistenze di Juventus, Real Madrid e Barcellona si insinuano alcune indiscrezioni decisamente importanti. Secondo quanto riferisce il quotidiano 'El Confidential', che ha avuto accesso al contratto della competizione, la SuperLega non è affatto una pagina da dimenticare. C'è un passaggio del contratto che recita così: "I fondatori hanno concordato di possedere congiuntamente ed in parti uguali la European Super League Company SL, una società a responsabilità limitata che possiederà e gestirà la Superlega direttamente e attraverso una serie di affiliate".