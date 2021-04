SuperLega, la richiesta di 11 club di Serie A: “Sanzioni a Milan, Inter e Juve”

L'annuncio della SuperLega lascia ancora strascichi ben visibili. Ecco la richiesta di 11 club di Serie A al presidente Paolo Dal Pino

La creazione della SuperLega, nata e morta in meno di 48 ore, non ha lasciato indifferente nessuno nel mondo del calcio. Le pesanti critiche ricevute per un format troppo elitario e per niente meritocratico si stanno trasformando in possibili sanzioni nei confronti dei club interessati. Secondo quanto riferisce 'La Repubblica', infatti, undici club di Serie A avrebbero chiesto espressamente sanzioni per Milan, Inter e Juventus al presidente Paolo Dal Pino. Il documento è stato firmato da Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari, mentre si sono astenute Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. Come andrà a finire? Situazione in aggiornamento.