SuperLega, la Lega Serie A sapeva del torneo già dal 16 febbraio | News

Secondo le ultime indiscrezioni, la possibilità di creare la SuperLega era già nota alla Lega Serie A ma anche agli altri campionati esteri

Stando a quanto riportato da 'Il Sole 24 ore', la Lega Serie A era alla conoscenza della realizzazione della SuperLega già dal 16 febbraio. Anche gli altri campionati esteri sapevano già della nuova competizione prima ancora che venisse annunciata di sorpresa la domenica del 18 aprile. Ecco cosa riporta il quotidiano in merito alla questione. "Nessun golpe. Niente riunioni carbonare. Il Consiglio della Lega di Serie A ha discusso lo scorso 16 febbraio - due mesi prima dei comunicati stampa che ne hanno annunciato urbi et orbi la nascita ufficiale - del progetto di Superlega raffrontandolo con quello della SuperChampions. E con ogni probabilità analoghe discussioni stavano avvenendo in Premier League, Bundesliga e Liga, come si evince dal verbale riservato di quella riunione che Il Sole 24 Ore è riuscito a visionare".