Superlega, la Lega Serie A convoca un’assemblea d’urgenza: data e ora

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha convocato un'assemblea d'urgenza per discutere dell'argomento Superlega

L'argomento Superlega rimane rovente e ha sconvolto il mondo del calcio dall'annuncio della sua creazione. Un ordine del giorno che la Lega Serie A vuole discutere in un'assemblea d'urgenza convocata per giorno 23 aprile alle ore 12:30. Questa decisione è stata comunicata attraverso il proprio sito ufficiale dal presidente Paolo Dal Pino. Milan in emergenza totale: quattro titolari in forte dubbio. La probabile formazione di Pioli