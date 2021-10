Superlega – Juventus, Real Madrid e Barcellona: causa a Uefa e Fifa

I club che non hanno rinnegato la Superlega vogliono andare in fondo alla questione: causa in corso contro Uefa e Fifa. Le ultime

Renato Panno

Dopo l'annuncio della nascita della Superlega, che aveva visto anche il Milan tra i club fondatori, i discorsi si sono immediatamente chiusi vista la grande rivoluzione del calcio mondiale, che ha bocciato questo progetto. Se 9 dei 12 club hanno subito rinunciato a questa idea, Juventus, Barcellona e Real Madrid non hanno intenzione di arrendersi. Secondo quanto riferisce il 'Financial Times' ci sarebbe di più: i club 'ribelli' hanno fatto causa e Uefa e Fifa per interromperne il monopolio sull'organizzazione del calcio. Una eventuale vittoria potrebbe costituire un grande punto di svolta.