Superlega, il tribunale di Madrid si schiera con Juve, Real e Barcellona

Il tribunale di Madrid si è espresso in merito al discorso relativo alla SuperLega: no all'esclusione dalla Champions per Juve, Real e Barça

Enrico Ianuario

Non sono ancora terminate le battaglie legali tra i tre club ancora al centro del progetto 'Superlega' e la UEFA. Stando a quanto riportato da 'El Confidencial', il tribunale di Madrid avrebbe espresso il suo supporto nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona, facendo recapitare un messaggio chiaro e tondo ai vertici alti di FIFA e UEFA: "No all'esclusione dalla Champions League per i tre club ancora dentro al progetto Superlega".