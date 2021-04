Superlega, il tribunale di Madrid: “FIFA e UEFA non possono bloccarla”

Dopo la nascita della Superlega, FIFA e UEFA si sono schierate apertamente contro una competizione che andrebbe contro i valori tradizionali dello sport. Le due società che gestiscono il calcio europeo e mondiale hanno più volte minacciato...

Dopo la nascita della Superlega, FIFA e UEFA si sono schierate apertamente contro una competizione che andrebbe contro i valori tradizionali dello sport. Le due società che gestiscono il calcio europeo e mondiale hanno più volte minacciato un'estromissione dei club e dei giocatori qualora questa nuova competizione avesse inizio. Uno scenario possibile? Secondo quanto riferisce l'agenzia 'Reuters' il tribunale di Madrid ha emesso una sentenza che proibisce a FIFA e UEFA di bloccare la nascita della neonata lega, ma non solo: non sarà possibile nessuna sanzione a club e giocatori che vi parteciperanno.