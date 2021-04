Superlega, il Codacons: “Penalizzazioni per Milan, Juventus e Inter”

Milan, Inter e Juventus si sono ritirate dalla Superlega, ma il Codacons annuncia battaglia: "Sanzioni e penalizzazioni per i tre club"

Dopo quella dell'Inter, è arrivata anche la retromarcia da parte del Milan. La Superlega, dopo solo due tre giorni, è già tramontata. Non è però ancora finita. Il Codacons, infatti, attraverso un comunicato, ha annunciato battaglia: "Il progetto della Superlega sembra essere definitivamente tramontato, ma lascia dietro di se strascichi per tifosi e investitori e danni per i quali i club dovranno ora rispondere -spiega il Codacons- La gravità del comportamento di Juventus, Milan e Inter non può rimanere impunito, e deve portare a sanzioni e penalizzazioni per le tre squadre in tutti i tornei italiani ed europei dove i tre club saranno presenti. In tal senso le istituzioni sportive nazionali ed Ue devono attivarsi per studiare misure commisurate alle violazioni commesse dalle società sportive". Ecco il comunicato del Milan che annuncia la rinuncia dalla Superlega.