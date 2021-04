Superlega, Henderson convoca d’urgenza i capitani di Premier League

Henderson, capitano del Liverpool, ha convocato una riunione d'emergenza tra tutti i capitani di Premier per parlare della Superlega.

Il calcio sta cambiando e la Superlega sembra intenzionata a dare la svolta definitiva. La creazione della nuova competizione ha squarciato il mondo, del calcio e non solo. Tutti sono coinvolti, dagli sportivi ai politici. Tante polemiche, poche proposte alternative. Se non quella di rimanere come si è già, ovvero il motivo per cui sta succedendo tutto questo. I giocatori, comunque, non sembrano molto contenti. Secondo quanto scrive il Daily Mail, infatti, Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha convocato una riunione d'emergenza con tutti i capitani dei vari club di Premier League. Il tutto, nonostante sia capitano di una delle 12 squadre fondatrici, come il Milan. Henderson discuterà con gli altri capitani su che posizione avere nei confronti di questa nuova coppa.