Superlega, parla Reichart: “Parleremo con la UEFA”

Durante il podcast del calciatore del Real Madrid Toni Kroos, chiamato Einfach Mal Lupper, è intervenuto il nuovo CEO della Superlega. Bernd Reichart si è concentrato sul rapporto con la UEFA: "Abbiamo cercato un dialogo con la UEFA, che è stato accettato. Ci incontreremo a Nyon nella prossima settimana per parlarci. Spero che si possa discutere e che vengono prese in considerazione le idee di tutti. Certamente non potremmo essere concordi su tutto, ma questo è un ottimo segno. Questo impegno preso dalla UEFA di avere un dialogo continuo con noi, è un ottimo punto di partenza, anche per i club e le società." Queste le parole del CEO della Superlega, in cerca di un rapporto quanto più positivo con la UEFA. Vedremo quali saranno le possibili novità di questa situazione. Milan, le top news di oggi: le dichiarazioni di Giroud, Tomori e non solo.