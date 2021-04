Superlega, Agnelli: “Milan, Juve e Inter vincono da 80 anni. Cosa vi cambia?”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, si scaglia così contro i club di Serie A che si oppongono con forza alla Superlega

La creazione della Superlega da parte di 12 top club europei ha fatto indignare gran parte del mondo del calcio. Poca diplomazia e critiche dirette per evitare un sistema elitario e poco fondato sul merito sportivo. Secondo quanto riferisce la 'Repubblica', il presidente della Juventus Andrea Agnelli si è difeso alle tante accuse rivoltegli dai club di Serie A non partecipanti. Parole dure, che confermano i toni accesi della riunione. Ecco le dichiarazioni: "Squadre di Serie A, cosa vi cambia? Dite che con 350 milioni di euro garantitevi Inter, Milan e Juventus vinceranno sempre. Ma è così da 80 anni o sbaglio?". Milan in emergenza totale: quattro titolari in forte dubbio. La probabile formazione di Pioli