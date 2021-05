SuperLega, accordo tra 9 club e la Uefa per la rinuncia: c’è il Milan

Svolta importante tra 9 dei 12 club fondatori della SuperLega. Accordo con la Uefa per la rinuncia. C'è il Milan, ecco chi rischia l'esclusione

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il tema della SuperLega. La Uefa ha annunciato di aver raggiunto un accordo con 9 dei 12 club fondatori della discussa competizione; ciò eviterà la tanto temuta estromissione dalle Coppe Europee. Questo le parole del presidente Aleksander Ceferin: "In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo, 9 dei 12 club coinvolti nel progetto della cosiddetta Superlega hanno presentato alla UEFA una “Dichiarazione di impegno del club” che definisce la posizione dei club, compreso il loro impegno alle competizioni UEFA per club e alle competizioni nazionali per club”, si legge nella nota dell’Uefa".