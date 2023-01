Supercoppa, novità in vista: esordio del fuorigioco semiautomatico

Dopo che la novità è stata testata ai Mondiali di Qatar 2022 e anche in Champions League, sembra essere pronta per debuttare anche nel Bel Paese. Il fuorigioco semiautomatico, infatti, farà il suo esordio in Supercoppa Italiana , il 18 dicembre, nel match tra Inter e Milan .

Le parole di Gianluca Rocchi sul fuorigioco semiautomatico

"Abbiamo fatto molto training nella parte iniziale di stagione, condivido la scelta di partire col girone di ritorno: abbiamo preso l'opportunità di partire dalla Supercoppa, non come test ma come gara lancio. Stiamo lavorando molto sull'offline, abbiamo fatto tantissime partite in parallelo usando il semiautomatico".