Supercoppa Italiana, possibile rinvio: Juventus e Inter spingono

A causa dell'emergenza Covid e della restrizione sugli accessi negli stadi, potrebbe rinviarsi la Supercoppa Italiana, manca l'ok della Lega.

La situazione Covid è tornata nuovamente particolarmente complicata e la Supercoppa Italiana prevista a gennaio potrebbe, secondo il volere di Inter e Juventus , essere rinviata. Al momento dovrebbe essere il 12 gennaio alle 21:00 a Milano, stadio San Siro, ma a causa dell'emergenza Covid e delle limitazioni previste per gli spettatori sugli spalti, potrebbe così slittare.

I dirigenti delle due società hanno già parlato e sono arrivati alla conclusione comune che sia meglio giocare il match alla fine del campionato, quando è probabile che i contagi saranno nuovamente calati. Così, la speranza è che allo stadio non ci sia il 50% del pubblico, come invece previsto al momento. Ieri era iniziata la vendita dei biglietti con prelazione degli abbonati, ma questa decisione ha portato alla sospensione delle vendite. Si attende ora la risposta della Lega, che però ancora non è stata ufficialmente contattata. Dovrebbe dare l'assenso senza troppe difficoltà. Bisogna solo trovare una finestra disponibile, visto il calendario intasato.