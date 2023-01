Supercoppa italiana, Calhanoglu e Barella in dubbio: la situazione

Hakan Calhanoglu a Barella potrebbero anche non esserci per la sfida di Supercoppa italiana tra Milan e Inter

Mancano ormai pochi giorni all'ennesimo derby decisivo tra Milan e Inter . Stavolta, in palio, ci sarà la Supercoppa italiana. Se i rossoneri si portano dietro molti infortuni, anche i nerazzurri hanno i loro problemi da risolvere sotto questo punto di vista. Hakan Calhanoglu a Barella potrebbero anche non esserci. Questi due giocatori, come ben sappiamo, sono due pilastri del centrocampo di Simone Inzaghi , quindi sarà importante capire le loro situazioni. Ecco l'esito dei loro esami.

Supercoppa italiana, Barella e Calhanoglu restano in dubbio

Secondo quanto riportato da SportMediaset, questi sono gli esiti degli esami per Barella e Calhanoglu: leggero risentimento per Barella all'adduttore e per Calhanoglu all'ileo-psoas; entrambi saranno rivalutati tra qualche giorno in vista della Supercoppa Italiana contro il Milan. Due possibili assenze che potrebbe pesare tantissimo per l'Inter, ma bisognerà attendere gli ulteriori aggiornamenti. Una società in crescita, il Milan vince anche fuori dal campo: i numeri >>>