Supercoppa italiana, quanto guadagnano Milan e Inter?

Il Milan si prepara per la sfida amichevole contro il PSV. Gli uomini di Stefano Pioli, riprenderanno la Serie A il 4 gennaio contro la Salernitana. Mancano ormai, anche poche settimane alla sfida tra Milan e Inter valida per la Supercoppa italiana. Quanto guadagnano i due club da questa sfida? La cifra da incassare per Inter e Milan non sarà di 6,25 milioni di euro come da contratto standard, ma di 7,5 milioni.