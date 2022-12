Calciomercato Milan - Ceccarini: 'Sportiello può arrivare, ma...'

Il Milan si prepara al rientro in Serie A. La squadra di Stefano Pioli giocherà un ulteriore test amichevole contro il PSV il 30 dicembre. Poi per i rossoneri, si farà di nuovo sul serio. Il 4 di gennaio la sfida contro la Salernitana. I rossoneri dovranno fare a meno di Mike Maignan per non si sa ancora quante partite. Il portiere francese, continua ad avere problemi con il polpaccio. Per questo si fa sempre avanti il nome di Sportiello.