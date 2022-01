Supercoppa Italiana, il Consiglio di Lega ha deciso sulla data

Inter e Juventus hanno richiesto di rinviare la Supercoppa Italiana e oggi è arrivata la decisione ufficiale: ecco qual è.

Dopo le restrizioni causate dal Covid e l'aumento dei casi, Inter e Juventus hanno pensato fosse meglio rinviare la Supercoppa Italiana prevista a San Siro per la sera del 12 gennaio. Oggi si è riunito il Consiglio della Lega Serie A per prendere una decisione in merito dopo la richiesta congiunta dei due club. Come prevedibile, però, si è arrivati alla decisione di non rinviare il match. Data e ora confermate. Probabile che Inter e Juventus volessero rinviare il match anche a causa del calendario particolarmente difficile che è previsto per entrambe in questo inizio del nuovo anno. Niente da fare. Intanto arrivano buone notizie da Milanello sui giocatori del Milan >>>